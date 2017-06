Funk lässt Namen anhand von Facebook-Fotos erraten

© obs/ZDF/Sebastian Teitge

In der kommenden Woche startet bei Funk ein neues Quiz-Comedy-Format, in dem die Teilnehmer die Namen von Menschen erraten müssen. Dabei sehen sie nur das Facebook-Profilfoto der betroffenen Person.



01.06.2017 - 17:51 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 17:51 Uhr

Mit ihrem Sketch-Comedy-Videos sorgen die Macher von Gute Arbeit Originals regelmäßig für Aufmerksamkeit. Nun wagen sie sich an eine neue Sendung, die auf den Namen "The Name Game" hört. Und wie es der Titel schon vermuten lässt, geht es in dem Quiz-Comedy-Format um Namen. Das Ziel der Show ist es, den Namen einer Person zu erraten - nur anhand ihres Facebook-Profilbilds. Los geht's am kommenden Montag, den 5. Juni, ab 21:45 Uhr im Youtube-Livestream von Gute Arbeit Originals. Wöchentlich gibt es dann zur gleichen Zeit eine neue Folge.

Präsentiert wird die Sendung von Stefan Titze, der als "Titzrichter" darüber wacht, dass die Spielregeln eingehalten werden. In jeder Folge rätseln die "Gute Arbeit Originals"-Macher Katjana Gerz und Florentin Will mit zwei Gästen - zur ersten Folge angekündigt sind die "Guten Morgen Internet"-Hosts Kelly MissesVlog und Freddie "Sturmwaffel". Weiter Gäste werden sein: Lars Paulsen und Andreas Lingsch von den Rocketbeans, die "World Wide Wohnzimmer"-Zwillinge Dennis und Benni Wolter sowie die "Binge Boys" Max Nachtsheim und Dominik Hammes.

