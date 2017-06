Sat.1: "Look Me In The Eye"-Adaption folgt auf Leischik

© Sat.1

Sat.1 hat einen Ausstrahlungstermin von "Look Me In The Eye" bekanntgegeben und das Format auch gleich eingedeutscht: "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte" läuft ab Juli immer am Sonntagvorabend. Das Format ersetzt Julia Leischik.



01.06.2017 - 18:15 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 18:15 Uhr

Ursprünglich war die deutsche Adaption von "Look Me In The Eye" für ProSieben geplant, letztendlich entschied man sich bei der Sendergruppe aber für Sat.1. "Es hat sich bereits in der Phase des Castings abgezeichnet, dass die bewegenden Geschichten der Teilnehmer und auch die Altersstruktur besser ins Programm von Sat.1 passen", sagte Produzent Jobst Benthues, Geschäftsführer von Redseven Entertainment, jüngst im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Und nun hat Sat.1 auch einen Sendeplatz für sein neues Format gefunden.





Ab dem 9. Juli ist das Format immer am Sonntagvorabend ab 18:55 Uhr zu sehen. Damit folgt es auf Julia Leischiks "Bitte melde dich", das in der Woche davor zum vorerst letzten Mal zu sehen sein wird. Sat.1 hat sich zudem dazu entschieden, den englischen Titel einzudeutschen. "Look Me In The Eye" heißt künftig "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte". Wie viele Folgen es von der neuen Sendung geben wird, konnte Sat.1 auf Nachfrage noch nicht sagen.

Das Konzept von "Der Augenblick" ist schnell erklärt: Zwei Personen, die sich einmal sehr nahestanden und entzweit haben, sehen sich zehn Minuten lang schweigend in die Augen. Wie werden sie reagieren? Werden sie einander verzeihen und sich anschließend aussprechen? Auf der Fernsehmesse MIPTV hat das Format, das aus dem Format-Katalog von RedArrow stammt, schon für viel Aufsehen gesorgt.

Teilen