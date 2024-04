Was für ein Sonntag für ZDFinfo: Schon beim Gesamtpublikum überzeugte der Sender mit einem Tagesmarktanteil von stolzen 2,5 Prozent, vor allem der Wert bei den 14- bis 49-Jährigen lässt aber aufhorchen: Herausragende 4,2 Prozent stehen hier in der Tagesendabrechnung zu Buche - der höchste Wert in der Geschichte des Senders. Damit war ZDFinfo am Sonntag zudem gefragter als beispielsweise Kabel Eins (4,0 Prozent) oder RTLzwei (3,4 Prozent).

Der Erfolg hat dabei einen Namen: Sebastian Lege. Unter dem Label "ZDFbesseresser" füllte er am Sonntag das Programm großflächig und - von kurzen Nachrichten-Unterbrechungen abgesehen durchgehend - bereits ab 9:48 Uhr bis tief in die Nacht um 1:24 Uhr. Als er ab 12:50 Uhr "Krasse Kinderprodukte" auseinandernahm, ließ das den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bis auf 7,1 Prozent nach oben schnellen, rund 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt im Schnitt zu.

Sehr erfolgreich war ZDFinfo mit der Marathon-Programmierung zudem auch am späten Nachmittag und Vorabend: Als es um "Falsche Feinkost-Versprechen" ging, lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei 5,6 Prozent, "Fix und fertige Lebensmittel" bescherten ZDFinfo 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Die Tricks der Lebensmittelindustrie - weltweit" kam ab 18:10 Uhr auf 5,5 Prozent. Insgesamt sahen zu diesem Zeitpunkt 440.000 Personen zu, was 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach.

Die absolut gesehen höchsten Reichweiten wurden dann in der Primetime erreicht, "Die Tricks in Frikadellen, Ü-Eiern und Co." sahen sich ab 21:43 Uhr im Schnitt 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Die Marktanteile lagen hier bei 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Während den ganzen Tag über die Marktanteile beim jungen Publikum höher lagen als insgesamt, drehte sich dieses Verhältnis am späteren Abend, als es um die Fast-Food-Ketten ging. "Die Wahrheit über KFC" erreichte ab 23:55 Uhr 3,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Die Wahrheit über Burger King" sogar 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

