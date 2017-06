Sky und Sony zeigen UEFA CL-Finale in Virtual Reality

© Sony

Am kommenden Samstag wird die europäische Fußballsaison 2016/17 mit dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin gekrönt. Sky und Sony nehmen sich dies zum Anlass, eine VR-Ausstrahlung zu testen.



02.06.2017 - 12:13 Uhr von Kevin Hennings 02.06.2017 - 12:13 Uhr

Am Samstagabend wird um 20:45 Uhr das diesjährige Champions League Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin in Cardiff angepfiffen. Was verspricht, ein spannendes Spiel zu werden, kann für Besitzer der Virtual Reality Brille Playstation VR - inklusive passender Spielkonsole und PS Plus Abo - sogar noch intensiver werden. Denn wie Sky in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) bekannt gibt, wird das Finale erstmals auch als VR-Stream angeboten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zuschauer das Spiel vom Feld aus begleiten kann. Dies ist technisch derzeit noch nicht möglich. Die Perspektive soll jedoch der aus einer VIP-Loge entsprechen, von der man im 180 Grad Blick ohne TV-Regisseur entscheiden kann, wohin man gerade schauen möchte. Dazu kommen Live-Match-Statistiken und Social Media Feeds, die in einer integrierten Hospitality Box angezeigt werden.

"Sony und Sky sind zwei Innovationsführer und haben große Leidenschaft für tolle Kundenerlebnisse", sagt Alice Mascia, Executive Vice President Products und Marketing bei Sky Deutschland. "Wir leisten Pionierarbeit in Sachen Virtual Reality und Live-Sport: Nach mehreren VR-Live-Tests kommen erstmals Kunden mit Playstation®VR in den Genuss einer Live-Übertragung der UEFA Champions League in Virtual Reality in Deutschland. Wir freuen uns, zukünftig neue Projekte zu entwickeln, um das wachsende Interesse an Virtual-Reality-Inhalten zu befriedigen.“

