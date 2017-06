Integrations-Preis CIVIS unter anderem für "Panorama"

© WDR

Der CIVIS Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt in Europa ist an insgesamt 13 Sendungen verliehen worden. Aus Deutschland war im Fernsehbereich "Panorama" erfolgreich, auch mehrere Hörfunk-Beiträge wurden ausgezeichnet



02.06.2017 - 12:12 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2017 - 12:12 Uhr

783 Programme aus 24 EU-Staaten wurden in diesem Jahr beim CIVIS Medienpreis eingereicht, der für Programme vergeben wird, die "das friedliche Zusammenleben in der europäischen Einwanderungsgesellschaft fördern." 13 wurden am Donnerstagabend bei der Preisverleihung im Auswärtigen Amt nun ausgezeichnet. Nach Deutschland ging der Preis unter anderem im Bereich Fernsehen / Magazinbeitrag. Ausgezeichnet wurde hier "Alternative für die Politik: Emotionen statt Fakten" aus dem NDR-Magazin "Panorama". "Der hochaktuelle Magazinbeitrag entlarvt die Mechanismen politischer Rede in vermeintlich postfaktischen Zeiten. Er zeigt das Politikkonzept der Rechtspopulisten und macht ihre Kampagnentechnik nachvollziehbar deutlich. Ein herausragender Filmbeitrag – bildstark, ungewöhnlich, im besten Sinne aufklärend", begründete die Jury. Im Bereich Fernsehen/Information non-fiktional ging der Preis an die Reportage "Lontano dagli occhi / Aus den Augen" von RAI 3, aus Frankreich kommt der siegreiche Beitrag "Ne m'abandonne pas" im Bereich Unterhaltung/fiktional.

Mehrere Auszeichnungen für deutsche Beiträge gab's auch im Segment Radio. In der Kategorie "Kurze Programme" wurde "WDR 5 Morgenecho - Leben unter dem IS, Teil 6: Vereint und doch getrennt - Familien im Flüchtlingslager" ausgezeichnet, bei den langen Programmen, was hier mindestens 6 Minuten länge bedeutet, setzten sich sowohl das MDR Kultur-Hörspiel "Jenseits der Kastanien" durch, als auch "hr2-Kultur Der Tag: Grenzen der Aufklärung - Rechte Gewalt und die Justiz". Im BEreich Online ging die Auszeichnung an das Online-Projekt kein-raum-fuer-rechts.de, hinter dem BAFF Filmproduktion/Kubikfoto3 stehen. In der Kategorie Webvideos das Video "Ramo: Soll ich zurück nach Syrien" der BR-sendung Capriccio. Der CIVIS Kinopreis ging an "Vor der Morgenröte" von X Filme Creative Pool, Idéale Audience, Maha Productions und DOR Film.

Vergeben wurde in diesem Jahr zudem ein "Sonderpreis Fußball und Integration". Ihn erhielten Ilona Stämpfli und Marek Beles für ihre Fernseh-Dokumentation "Ayham - mein neues Leben" (Schweizer Radio und Fernsehen), Agnese Franceschini und Tom Mustroph für das Hörfunkfeature "Dok 5 - Das Feature: Bis zum letzten Atemzug" (Westdeutscher Rundfunk, Deutschlandradio) und Stephan Hermann, vertretungsberechtigt für das Video-Webangebot "Together2016" (CoupDoeil Productions). Mit dem "European Young CIVIS Media Prize" wurde Matthias Koßmehl ausgezeichnet für seinen Kurzfilm "Different Bayern" (Hamburg Media School, Bayerischer Rundfunk).

