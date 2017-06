Weitere Sommer-Sendeplätze für "Gefragt - gejagt"

© ARD/ITV Studios/O. Reetz/Montage M. Bergstein

Das Erste versucht sich in den kommenden Wochen auf gleich zwei ungewohnten Sendeplätzen mit "Gefragt - gejagt". So wird das derzeit in der Sommerpause befindliche Quiz demnächst sogar vorübergehend am Wochenende zu sehen sein.



06.06.2017 - 16:55 Uhr von Alexander Krei 06.06.2017 - 16:55 Uhr

Aktuell befindet sich Moderator Alexander Bommes mit seiner Quizshow "Gefragt - gejagt" in der Sommerpause, doch Fans der Sendung müssen in den kommenden Wochen nicht komplett auf das erfolgreiche Format verzichten. Das Erste hat für den Sommer nämlich diverse Wiederholungen auf verschiedenen Sendeplätzen in Aussicht gestellt. So gibt es "Gefragt - gejagt" etwa am Samstag, den 15. Juli um 18:50 Uhr im Anschluss an die "Sportschau" zu sehen.

Weitere Ausgaben sind zudem am Montag, den 10. und 10. Juli um 16:10 Uhr geplant. Auf diesem Sendeplatz versucht sich der Sender seit der vergangenen Woche bereits mit "So war's" an einem Quiz-Format, ab dem 16. Juni übernimmt zudem Jochen Schropp für zunächst zwei Wochen mit "Schätzen Sie mal!". Den täglichen Sendeplatz um 11:15 Uhr übernehmen übrigens ab dem 13. Juli alte Folgen des "Paarduells" von "Gefragt - gejagt".

Unterdessen steht auch fest, wie die ARD in der ersten Woche die Sommerpause der "Lindenstraße" überbrücken wird. So soll es am Sonntag, den 17. Juli um 18:50 Uhr die Doku "Christinas Almtraum" zu sehen geben. Darin wird eine Eifeler Jungbäuerin einen ganzen Sommer hinweg begleitet - vom abenteuerlichen Almauftrieb im Juni bis zum Almabtrieb im Oktober. In den darauffolgenden Wochen sind nach Angaben des Senders vor allem Sport-Übertragungen geplant.



