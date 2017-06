Aus "zeozwei" wird Politmagazin "taz.Futurzwei"

© taz

Die "taz" startet in der kommenden Woche gemeinsam mit der von Zukunftsforscher Harald Welzer gegründeten "Zukunftswerkstatt "Futurzwei" ein neues Politmagazin. Das bisherige "zeozwei" geht darin auf.



07.06.2017 - 10:50 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2017 - 10:50 Uhr

"Nach dem Trend zum gesellschaftlichen Rückzug und dem Trend zum Thermomix bringt 2017 einen Trend, der in das publizistische Portfolio des taz-Verlags passt: Die Politisierung der Gesellschaft als Antwort auf autoritäre, terroristische, digitale und ökologische Bedrohungen." So kündigt die "taz" den Start des neuen Politmagazins "taz.Futurzwei" an, das ab dem 13. Juni regelmäßig alle drei Monate erscheinen soll. Die "taz" tut sich damit mit der vom Soziologen und Zukunftsforscher Harald Welzer gegründeten Zukunftswerkstatt "Futurzwei" zusammen. "Eine neue politische Situation braucht neue Allianzen. Die taz und Futurzwei schließen deshalb eine Allianz von Wissen und Leidenschaft", sagt taz-Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch.

Das bisherige taz-Umweltmagazin "zeozwei" geht in dem neuen Projekt auf. Dessen bisherige Chefredakteur Hanna Gersmann und Peter Unfried übernehmen auch die Chefredaktion von taz.Futurzwei, Harald Welzer wird Herausgeber. "Kriege, IS, Rechtspopulismus, Trump, Putin, Erdogan, Klimawandel, Digitalisierung - man kann weder Gerechtigkeits- und Freiheitsprobleme, noch die ökologische Krise getrennt betrachten", sagt Welzer. "Wir sehen eine neue Politisierung der Gesellschaft, noch ohne feste Form und Richtung. Dafür braucht es ein politisches Magazin, das Analysen und Debatten zur Zeit liefert und Zukunft wieder als Zentrum des Politischen versteht." Der Preis liegt bei 5,50 Euro, 23.000 Exemplare werden gedruckt.

Teilen