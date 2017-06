Bei ARD und ZDF wird auch in Zukunft gefochten

© ARD/ZDF/DWDL

SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, und der Deutsche Fechter-Bund haben im Vorfeld der Fecht-Weltmeisterschaften in Leipzig den Vertrag um weitere vier Jahre verlängert.



07.06.2017 - 11:16 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2017 - 11:16 Uhr

Der nun verlängerte Vertrag umfasst Deutsche Meisterschaften, Weltcups und nationale Aktiven-Turniere, die bei ARD, ZDF den Dritten Programme und in Online-Angebote der Öffentlich-Rechtlichen gezeigt werden können. Auch die vom 19. bis 26. Juli stattfindende Fecht-WM in Leipzig ist Teil des Vertrages.

"Wir sind stolz, den Vertrag mit der SportA zur Zufriedenheit aller beteiligten Parteien verlängern zu können, sind wir doch einer von wenigen Sportverbänden außerhalb der medienträchtigen Sportarten, die einen solchen Vertrag abgeschlossen haben. Die SportA hat sich in der bisherigen Zusammenarbeit immer als verlässlicher Partner erwiesen", so DFB-Präsidentin Claudia Bokel in einem Statement.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Fechten ist eine interessante Sportart mit großen Erfolgen in der Vergangenheit, die ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört. Es freut uns deshalb sehr, dass wir uns mit der PFM erneut auf eine langfristige Vereinbarung einigen konnten." ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir freuen uns auf spektakuläre Duelle der deutschen Fechterinnen und Fechter jetzt bei der WM in Leipzig und in den kommenden Jahren."

