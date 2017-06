TV-Podcast: Kuttner und Niggemeier machen weiter

© Deezer

Bei Deezer ist man offensichtlich zufrieden mit dem Zuspruch für "Das kleine Fernsehballett". Ab September geht der im Frühjahr gestartete TV-Podcast mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier daher in die nächste Runde.



Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier werden auch weiterhin ihren gemeinsamen Podcast präsentieren: Wie der Streamingdienst Deezer am Mittwoch mitteilte, soll "Das kleine Fernsehballett" in die zweite Staffel gehen. "Mit viereckigen Augen verabschieden wir uns in die Sommerpause und freuen uns auf ein Wiederhören im September mit dem Auftakt ’Sarah, wir müssen reden'", so Richard Wernicke, Head of Content & Editorial bei Deezer. Einen exakten Starttermin für die neuen Folgen nannte Deezer zunächst allerdings nicht.

"Fernsehen wird durchs drüber Reden erst richtig schön", sagten Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier indes in einem gemeinsamen Statement. "Es gibt mehr gutes Fernsehen denn je, mehr schlechtes auch, und dank des Kleinen Fernsehballetts haben wir von beidem unendlich viel gesehen. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Begeisterung und unserem Hass so viele Leute angesteckt haben, lüften unsere Tanzschläppchen kurz aus und freuen uns auf die zweite Staffel."

Im gemeinsamen DWDL.de-Interview hatten die Moderatorin und der Medienjournalist im März bereits ausführlich ihr "Fernsehballett" gesprochen. "Die Sendungen, über die wir in unserem Podcast sprechen, müssen nicht zwangsläufig im linearen Fernsehen stattfinden. Und natürlich sind wir durchaus unterschiedlich", betonte Kuttner damals. "Ich mag beispielsweise gerne Psycho- und Zombie-Kram, konnte mich im Gegensatz zu Stefan dagegen nie so sehr mit "House of Cards" anfreunden. Dann gibt es aber auch Sachen, die wir beide toll finden. Britische Sendungen zum Beispiel. Hinzu kommt unsere Grundliebe für Trash, den wir gerne unironisch gucken."

Und Niggemeier sagte: "Uns eint, dass wir keine Angst haben, uns unter unserem vermeintlichen Niveau zu amüsieren. Sarahs Fernsehgeschmack ist eher das Vox-Nachmittagsprogramm. Das ist nicht so meins."

