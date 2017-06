Relaunch: Radio Bremen krempelt Internet-Auftritt um

© Radio Bremen

Radio Bremen hat seinem Internet-Auftritt einem umfassenden Relaunch unterzogen. butenunbinnen.de ersetzt künftig die Seite radiobremen.de und soll regionale Nachrichten liefern. Auch für mobile Geräte ist die Seite inzwischen optimiert.



08.06.2017 - 12:00 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2017 - 12:00 Uhr

Menschen aus Bremen und Umgebung können sich über die Geschehnisse in ihrer Region künftig auf der Webseite butenunbinnen.de informieren. "Unter der Marke 'buten un binnen' erfahren unsere Nutzerinnen und Nutzer rund um die Uhr, was in Bremen, Bremerhaven und umzu wichtig ist", sagt Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch. Auf der Webseite werden News, Informationen und sonstige Geschichten aus der Region gebündelt, hinzu kommen einige TV-Sendungen von Radio Bremen.

butenunbinnen.de ersetzt damit die bisherige Webseite radiobremen.de, auf der es künftig vor allem Unternehmensmitteilungen zu lesen geben wird. "Das Ziel ist, 'buten un binnen' zu einer multimedialen Marke für regionale Information auszubauen, die auf den relevanten Plattformen und Kanälen präsent ist", erklärt Radio-Bremen-Chefredakteurin Andrea Schafarczyk. "Deshalb ist 'buten un binnen' zum Beispiel auch auf den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter zu finden." Die Webseite ist zudem für mobile Endgeräte optimiert.

"buten un binnen" ist auch das Regionalmagazin von Radio Bremen, das bereits seit mehr als 30 Jahren auf Sendung ist. Die Neugestaltung des Regionalportals sei nun der erste Schritt zur Modernisierung des gesamten Web-Auftritts von Radio Bremen, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Demnächst sollen auch die programmbegleitenden Webseiten der Radiosender und radiobremen.de selbst in einem neuen Look erscheinen.

