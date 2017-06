Sat.1 zeigt im Sommer erneut den Telekom-Cup

© Sat.1

Mitte Juli werden Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Bayern München und die TSG Hoffenheim beim Telekom Cup gegeneinander antreten. Im Fernsehen läuft das Mini-Turnier mit verkürzter Spielzeit auch diesmal wieder in Sat.1.



08.06.2017 - 15:03 Uhr von Alexander Krei 08.06.2017 - 15:03 Uhr

In der Fußball-Sommerpause wird die Deutsche Telekom erneut ein prominent besetztes Turnier austragen - und wie schon zuletzt ist erneut Sat.1 als TV-Partner mit dabei. Das bestätigte der Sender am Donnerstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Sat.1 überträgt die vier Spiele am Samstag, den 15. Juli ab 13:45 Uhr.

Nach 2013 und 2015 ist Borussia Mönchengladbach bereits zum dritten Mal Gastgeber des Vorbereitungsturniers, bei dem vier Bundesliga-Teams in K.O.-Spielen gegeneinander antreten. Die Spiele haben eine Länge von jeweils 45 Minuten, bei einem Unentschieden geht's direkt ins Elfmeterschießen. Neben Gladbach sind auch der FC Bayern, Werder Bremen und die TSG 1899 Hoffenheim mit dabei.

Moderiert werden die Übertragungen in Sat.1 von Matthias Killing und Andrea Kaiser, die sich live aus dem Borussia-Park melden. Los geht es um 13:45 Uhr mit dem Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, danach treffen die Bayern auf Hoffenheim. Das Spiel um den dritten Platz wird gegen 16:30 Uhr ausgetragen, ehe ab 17:45 Uhr das Finale auf dem Plan steht. Sämtliche Partien können auch auf ran.de im Livestream verfolgt werden.

