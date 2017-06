One holt "Verbotene Liebe" aus dem Archiv

© ARD

Knapp drei Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge kehrt die "Verbotene Liebe" zurück - wenn auch nur mit Wiederholungen. Bei One wird die Soap noch in diesem Monat von vorne starten. Im Zuge dessen gibt's ein neues Programmschema.



08.06.2017 - 18:03 Uhr von Alexander Krei 08.06.2017 - 18:03 Uhr

Fans der "Verbotenen Liebe" können sich auf ein Wiedersehen mit dem Soap-Klassiker freuen: Der Spartensender One hat bestätigt, die Serie bereits ab dem 19. Juni noch einmal täglich um 17:45 Uhr zu wiederholen - und damit nahezu auf dem langjährigen Sendeplatz der Soap. One will täglich zwei Folgen am Stück zeigen und nutzt zugleich die Gelegenheit, um sein Vorabendprogramm umzustrukturieren.

Die alten "Lindenstraße"-Folgen rücken künftig um etwa eine halbe Stunde nach vorne und befinden sich fortan schon um 17:15 Uhr im Programm. Im Anschluss an "Verbotene Liebe" läuft wie gehabt die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" in Doppelfolgen - los geht's hier in Zukunft aber nicht um 18:20 Uhr, sondern erst um 18:35 Uhr. Im Gegenzug spart sich One fortan die Übernahme der "Tagesschau" um 20:00 Uhr.

Die "Verbotene Liebe" war seit 1995 im Programm des Ersten zu sehen und wurde vor drei Jahren wegen massiv gesunkener Quoten aus dem Programm genommen. Zuvor war noch einmal der Versuch unternommen worden, die Soap als Weekly neu zu positionieren - allerdings bekanntlich ohne Erfolg. Insgesamt liegen weit mehr als 4.000 Folgen vor.

Teilen