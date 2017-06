Nach Kritik: Funk entschuldigt sich für Comedy-Video

© Funk/GAO

Die Macher von Gute Arbeit Originals haben am Donnerstag ein kurzes Video veröffentlicht, das für viel Kritik im Netz sorgte. Nun hat sich Funk dafür entschuldigt, man habe niemanden damit verletzen wollen.



09.06.2017 - 19:41 Uhr von Timo Niemeier 09.06.2017 - 19:41 Uhr

Der Fidget Spinner ist derzeit in aller Munde und vermutlich wissen nur Teenager, warum das so ist. Die Macher von Gute Arbeit Originals haben den Hype jedenfalls zum Anlass genommen, um sich über das kleine Gerät lustig zu machen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Video bewerben sie den fiktiven "Fidget Midget Spinner", zu sehen ist außerdem ein kleinwüchsiger Mann. "Midget" bedeutet auf deutsch Zwerg oder Liliputaner und wird als Schimpfwort für kleinwüchsige Menschen genutzt.

Das kam aber nicht bei allen Usern gut an. So veröffentlichte Michel Arriens ein Video und kritisierte die Macher sowie Funk scharf für das Video und erhielt viel Zustimmung. Er sei selbst kleinwüchsig und wolle nicht mit einem Zwerg verglichen werde - er sei ein Mensch aus Fleisch und Blut. Funk hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet und sich entschuldigt. "Wir wollten damit niemanden verletzen, haben das aber offenbar getan – und wollen uns dafür entschuldigen."

Auch intern habe das Video nach der Kritik für viele Diskussionen gesorgt. Man habe sich letztendlich dazu entschlossen, das Video stehen zu lassen - "um die Diskussionen hier nicht zu verbergen". Vorher suchte man offenbar auch den direkten Kontakt zu Arriens. In Zukunft wolle man sich weiter mit dem Thema (Kleinwuchs, Anm.) auseinandersetzen.





