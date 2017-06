Genug gegrillt? Steffen Henssler verlässt Vox

© Vox/Frank W. Hempel

Ein Fernsehkoch wechselt die Küche - und lässt die rote Kugel hinter sich: Steffen Henssler nimmt zur neuen TV-Saison nach rund vier Jahren Abschied von seiner Fernsehheimat Vox. An dem Format will der Sender aber offenbar festhalten.



10.06.2017 - 00:34 Uhr von Thomas Lückerath 10.06.2017 - 00:34 Uhr

In den kommenden Wochen wird es nicht an Meldungen zur neuen TV-Saison mangeln: Die Screenforce Days in Köln stehen bevor. Bei der Präsentation von Vox im Rahmen des Screenings von Vermarkter IP Deutschland wird nach DWDL.de-Informationen ein prominentes Sendergesicht fehlen: Steffen Henssler. Er verlässt den Sender und damit auch die auf ihn zugeschnittene Sonntagabendshow „Grill den Henssler“.

Einige bereits aufgezeichnete Folgen werden noch zu sehen sein bei Vox. Nach dann neun Staffeln und einigen Sommer-Specials, insgesamt mehr als 65 Sendungen, macht Henssler aber den Grill aus - zumindest bei Vox. Es wird kein allerdings TV-Abschied sondern ein Senderwechsel. Wohin, ist allerdings noch unklar. Auch die „Bild“-Zeitung berichtet in ihrer Samstagsausgabe über den Abgang Hensslers bei Vox.



Bei dem Kölner Sender sowie der Produktionsfirma ITV Studios Germany besteht nach DWDL.de-Informationen jedoch der Wunsch, das Format mit einem anderen Koch fortzuführen. Die Hoffnung stützt sich offenbar u.a. auf den erfolgten Austausch des Gastgebers bei „Sing mein Song“ und die Stärke des stetig weiterentwickelten Formats, das einst ohne prominenten Namen im Titel erstmals 2007 als „Kocharena“ auf Sendung ging.



Die Personalie kommt jetzt anderthalb Wochen vor den besagten Screenforce Days in Köln, bei denen alle großen deutschen Fernsehsender mit Ausnahme des ZDF den Werbekunden und Partnern ihre Programm-Highlights und Neuverpflichtungen für die kommende Saison vorstellen. Spätestens dann dürfte auch die Frage beantwortet sein, wohin es Steffen Henssler zieht. Dass Vox bis dahin schon einen Ersatz für das Format gefunden hat und präsentieren kann, ist wiederum eher unwahrscheinlich.

