Verschlossene Auster für Bauer, Funke und Burda

Für die Verlage ist es bedenkenloser Journalismus, seriöseren Kollegen und manchem Promi ist die Regenbogenpresse angesichts irreführender Schlagzeilen und erfundener Texte ein Dorn im Auge. Drei große Verlage erhalten stellvertretend den Negativpreis des netzwerks recherche.



11.06.2017 - 11:06 Uhr von Marcel Pohlig 11.06.2017 - 11:06 Uhr

Die Regenbogenpresse ist am Wochenende ausgezeichnet worden – wirklich freuen werden sich die kreativen Schreiber dort aber sicherlich nicht: Ausgezeichnet wurden die Verlage der Regenbogenpresse nämlich mit der Verschlossenen Auster, dem von der Journalistenvereinigung netzwerk recherche vergebene Negativpreis für den "Informationsblockierer des Jahres". Ausgezeichnet wurden die Funke-Mediengruppe, Hubert Burda Media sowie die Bauer Media Group, welche die Verschlossene Auster auch stellvertretend für die übrigen Verlage der Branche erhalten haben.

Das netzwerk recherche begründet die Auszeichnung damit, dass die Preisträger das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Medien mit immer neuen irreführenden Schlagzeilen, falschen oder erfundenen Texten, fehlender Nachfrage bei den Betroffen und Manipulationen von Fotos untergraben. Nicht selten gebe es außerdem Verletzungen von Persönlichkeitsrechen, während die Bereitschaft zur freiwilligen Korrektur von falscher Berichterstattung häufig fehle. Die Journalistenvereinigung hebt außerdem hervor, dass die Verlage nur "äußerst ungern" auf Anfragen zur Form, Machart und Inhalte ihrer Magazine reagieren. Die fehlende Dialogbereitschaft ist dabei ein Grund für die Auszeichnung. Nach Angaben des netzwerks recherche habe es wochenlang keinerlei Reaktionen auf die Einladungen gegeben, auch mehrfache Nachfragen blieben ignoriert.

Bei den Verlagen ist man freilich nicht erfreut über die Auszeichnung. "Gegenüber der 'Freizeit Revue' wurden in der jüngeren Vergangenheit keine Beschwerden vom Deutschen Presserat ausgesprochen. Auch unter dem Aspekt „Wahrheitsschutz“ ist nicht ersichtlich, weshalb Freizeit Revue in den Verdacht unzutreffender Berichterstattung oder unzulänglicher Recherche geraten ist", rechtfertigt sich Hubert Burda Media, ausgezeichnet für die "Freizeit Revue", in einer Stellungnahme. "In jüngerer Vergangenheit mussten weder Gegendarstellungen gedruckt, noch Richtigstellungen veröffentlicht werden. Ebenso weisen wir den Vorwurf der Manipulation von Bildmaterial zurück." Sofern Betroffene der Auffassung sind, bestimmte Veröffentlichungen würden ihre Persönlichkeitsrechte verletzten, artikulieren diese sich in der Regel über ihre Rechtsvertreter. Diese Ansprüche würden geprüft werden. Dass die in der Abwägung zu setzenden Schwerpunkte angesichts der unterschiedlichen Interessenlage der Betroffenen einerseits und den Medien anderseits mitunter abweichend beurteilt werden, liege nach Ansicht von Burda in der Natur der Sache.

Die Bauer Media Group, welche die Verschlossene Auster für "Das Neue Blatt", "Freizeitwoche", "Neue Post" und "Das Neue" erhalten hat, fühlt sich besonders angegriffen und verweist auf rund 15 Millionen Leser und Leserinnen, welche die Klatschblätter wöchentlich in Deutschland haben. "Wir nehmen unsere Leserinnen und Leser ernst, verstehen ihre Wünsche und bedienen professionell ihre Bedürfnisse nach gut gemachter Unterhaltung", heißt es aus Hamburg, wo man die Yellow-Titel problemlos als Journalismus ansieht. "Diese Form des unterhaltenden Journalismus als besonders kritikwürdig einzustufen und sich damit über Abertausende von Kolleginnen und Kollegen sowie Millionen von Leserinnen und Lesern zu erheben, empfinden wir als anmaßend."

Die Funke-Mediengruppe, die nicht nur große Tageszeitungen herausbringt, sondern auch Klatschtitel wie die nun ausgezeichneten Regenbogenblätter "Die Aktuelle", "Das Goldene Blatt" und "Frau aktuell", betrachtet die Klatschblätter als einen "wichtigen Bestandteil unserer vielfältigen Presselandschaft". Die Nachfrage nach diesen Titeln beweise, dass die Yellows "ein weit verbreitetes gesellschaftliches Bedürfnis" abdeckten, da Menschen sich immer für Menschen interessierten. "Wir richten die Themen entsprechend der Erwartungen unserer Leserinnen und Leser aus. Es ist für uns aber auch selbstverständlich, dass dieser primär unterhaltende Journalismus geltenden rechtlichen und natürlich auch ethischen Maßstäben entsprechen muss".

Einer sachlichen Debatte wolle sich Funke zwar gerne stehen, nicht aber einer, "deren Ausgang von Vornherein festzustehen scheint", heißt es aus Essen. "Nach einer Möglichkeit, einen offenen und inhaltlich differenzierten Dialog über die Bedeutung des unterhaltenden Journalismus, seine Praktiken und seine Wirkungen zu führen, sollten wir gemeinsam suchen". Den Negativ-Preis nehme man nicht gerne, "aber mit Respekt für Ihre Entscheidung entgegen".

