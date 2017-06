Fischer-Appelt und Wiewer verlassen WDR Mediagroup

© WDRmg

Zwei langjährige Führungskräfte verlassen die WDR Mediagroup im Zuge der Neuausrichtung: Marketing- und Vertriebschefin Barbara Wiewer geht ebenso wie Anke Fischer-Appelt, die sich vor allem um Personal und Recht kümmerte.



12.06.2017 - 15:19 Uhr von Uwe Mantel 12.06.2017 - 15:19 Uhr

Nachdem der NRW-Landtag im vergangenen Jahr mit dem neuen WDR-Gesetz die schrittweise Reduzierung der Werbung im WDR-Hörfunk beschlossen hatte, kündigte die für den Werbeverkauf zuständige WDR Mediagroup im Herbst einen deutlichen Stellenabbau und eine Neuausrichtung an. In diesem Zusammenhang gibt es auch größere Änderungen in der Führung des Unternehmens. Nachdem im Frühjahr Frank Nielebock neben Michael Loeb zum weiteren Geschäftsführer bestellt wurde, wird nun die Ebene der Geschäftsleitung verkleinert.

In diesem Zusammenhang gehen zwei langjährige Führungskräfte der WDR Mediagroup von Bord. Barbara Wiewer, die 2009 die Geschäftsleitung Marketing und Vertrieb übernommen hatte, ist dabei mit dem geplanten Umbau offenbar nicht einverstanden. Man trenne sich aufgrund "unterschiedlichen Auffassungen zur zukünftigen strategischen Ausrichtung der WDRmg" in beiderseitigem Einvernehmen, wie es in einer Mitteilung heißt. Wiewer war schon seit 2004 für das unternehmen tätig.

Ebenfalls von Bord geht Anke Fischer-Appelt, die seit Juli 2008 Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung der WDRmg für operative Fragen, insbesondere die Bereiche Personal und Recht, verantwortlich war. Fürs Unternehmen tätig war sie bereits seit 2002. Bis zum Abschluss des Prozesses zur Neuausrichtung übernehmen die beiden Geschäftsführer Michael Loeb und Frank Nielebock den Geschäftsbereich Personal und Recht kommissarisch zusätzlich, Tobias Lammert, seit 1. Januar 2016 Sales Director Digital Services bei der WDRmg, leitet - ebenfalls kommissarisch - den Geschäftsbereich Marketing und Vertrieb.

Mehr zum Thema WDR mediagroup streicht jeden dritten Arbeitsplatz

Michael Loeb, Sprecher der Geschäftsführung der WDRmg: "Wir verlieren mit Anke Fischer-Appelt und Barbara Wiewer zwei langjährige Mitarbeiterinnen, die vor allem in der Geschäftsleitung das Unternehmen wesentlich mitgeprägt haben. Wir wünschen Anke Fischer-Appelt und Barbara Wiewer für die Zukunft alles Gute."

Teilen