Kika plant Themenschwerpunkt übers Zusammenleben

Fast den gesamten November über will der Kika einen Themenschwerpunkt veranstalten, bei dem es um das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in Deutschland geht. Auch Konflikte und Probleme sollen angesprochen werden.



13.06.2017 - 10:30 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2017 - 10:30 Uhr

Die Flüchtlingsbewegung ab dem Sommer 2015 hat viele Menschen nach Deutschland getrieben. Berichte und Dokus zu diesem Thema gab es bereits zuhauf, nun will sich der Kika ausführlich mit den Auswirkungen der Flüchtlingskrise beschäftigen. Unter dem Motto "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" plant der Sender zwischen dem 6. und 26. November einen Schwerpunkt, in dem es einige Formate zum Thema geben wird. Man wolle gegenseitiges Verständnis und Hoffnung auf ein gutes Miteinander wecken, gleichzeitig aber nicht Konflikte und Probleme ausblenden.

Den Auftakt des Themenschwerpunkts macht die Doku-Reihe "Der Goldene Tabaluga", in der jugendliche Filmemacher mit unterschiedlichem Background unter dem Titel "Stadt, Land, Bus" einen Roadtrip durch das Bundesgebiet machen und auf ihre Weise das Land erkunden. Ein weiteres Format ist die achtteilige Doku "Weltreise Deutschland", die mit einer großen Live-Show endet. Hier wird es vor allem darum gehen, dass in Deutschland Menschen aus mehr als 190 Nationen leben. "Und jetzt sind wir hier" erzählt dokumentarisch und aus der Perspektive des ältesten Sohnes einer syrischen Flüchtlingsfamilie, wie es ist, in Deutschland Fuß zu fassen.

"Das Zusammenleben in einer Gesellschaft ist nicht nur für Erwachsene manchmal eine Herausforderung", sagt Michael Stumpf, Programmgeschäftsführer des Kinderkanals von ARD und ZDF. "Auch Kinder müssen sich mit dem 'Anderen', dem 'Fremden', dem 'Neuen' täglich in ihrem eigenen Umfeld – zuhause, in der Schule und über die Medien – auseinandersetzen. Wenn wir vermitteln können, dass das Miteinander bereichernd ist und gelingen kann, indem wir uns auf unsere gemeinsamen Grundwerte besinnen und neugierig auf unser Gegenüber bleiben, ist das Ziel unseres Themenschwerpunktes erreicht", so Stumpf weiter.

