Bockelmann verlässt "Unter uns" nach 16 Jahren

Bei "Unter uns" geht ein langjähriges festes Cast-Mitglied von Bord: Nach 16 Jahren verlässt Stefan Bockelmann alias Malte Winter die Dailysoap. Ende September wird er zum letzten Mal zu sehen sein.



13.06.2017 - 13:58 Uhr von Uwe Mantel 13.06.2017 - 13:58 Uhr

Fans der RTL-Daily "Unter uns" müssen sich bald von Stefan Bockelmann alias Malte Winter veraschieden: Ende September wird er die Serie nach 16 Jahren verlassen. " In den vergangenen Jahren ist mir mehr und mehr klar geworden, wie wichtig mir meine Frau und meine beiden Kinder sind. Ich war die vergangenen Jahre immer nur unterwegs und habe sehr viel Familien-Zeit für den Beruf geopfert", erläutert Bockelmann seinen Ausstieg.

Allzu viele Details dazu, wie er die Serie verlassen wird, gibt's noch nicht. "Sofern ich das sagen darf, gibt es sogar ein großes Happy End – für die Liebe. Nur nicht in der Schillerallee", so Bockelmann. Sicher ist in jedem Fall, dass er nicht den Serientod sterben wird, die Tür für eine mögliche Rückkehr ist also offen. Bei RTL spricht man daher auch offiziell von einer Pause, Bockelmann ist etwas zurückhaltender: "Ein Wiedersehen ist ja nicht ausgeschlossen. Ob bei 'Unter uns' oder woanders."

In nächster Zeit wird er in der Komödie Düsseldorf auf der Bühne stehen, zudem wolle er verstärkt auch als Moderator tätig werden. Darüber hinaus ist er unter die Autoren gegangen: Pünktlich zu seinem Ausstieg erscheint am 1. Oktober sein Buch "Alles bleibt 'Unter uns' - Mein Leben mit der Daily Soap".

