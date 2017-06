"Dream Date": Riccardo Simonetti erfüllt bei E! Wünsche

© Universal Networks International

E! Entertainment hat mit den Dreharbeiten für die nächste Eigenproduktion begonnen: Der Blogger Riccardo Simonetti, der auf Instagram inzwischen knapp 100.000 Follower versammelt hat, erfüllt darin seinen prominenten Gästen einen Wunsch.



14.06.2017 - 14:51 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 14:51 Uhr

Riccardo Simonetti, der sich selbst als "Starlet on the Rise" sieht und inzwischen zu den bekanntesten männlichen Bloggern des Landes zählt, bekommt nun sein eigenes Format beim Pay-TV-Sender E! Entertainment. In "Riccardo's Dream Date" verbringt er ein "Traumdate" mit einem deutschen Prominenten. Mit Stars wie Kostja Ullmann, Jenny Elvers oder Nikeata Thompson spricht er über Träume und erfüllt ihnen einen ganz persönlichen Wunsch.

Die Dreharbeiten für die zunächst fünf Folgen starteten in dieser Woche in Berlin und werden in verschiedenen Städten in Deutschland fortgesetzt. Zu sehen sein werden sie dann ab Oktober 2017 beim Pay-TV-Sender E! Entertainment, der von NBC Universal Global Networks Deutschland betrieben wird.

Geschäftsführerin Katharina Behrends: "Jahr für Jahr steigern wir mit unseren Eigenproduktionen die Marktrelevanz von E! Entertainment. Mit Riccardo Simonetti, einem der Top-Influencer und Star der Social-Media-Welt wollen wir unter anderem unsere Zielgruppe erweitern. Neben dem unterhaltsamen Konzept ist es Riccardos eigene Geschichte, die das Format spannend macht. Riccardo startete seine Karriere als Praktikant bei E! Entertainment und hat heute seine eigene Show bei unserem Sender– eine wahrhaft traumhafte Karriere!"

Riccardo Simonetti selbst sagt: "Ich liebe es, über Wünsche und Träume zu sprechen. Oft kommen dadurch Facetten zum Vorschein, die man so von seinem Gesprächspartner nie erwartet hätte. Wenn ich dann einen solchen Wunsch erfüllen kann, bin ich ganz in meinem Element, denn eines meiner Ziele ist es, Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu leben."

Teilen