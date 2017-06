Sky Media übernimmt OTT-Vermarktung von NBC und A+E

© Sky Media

Die Sender von NBC Universal und A+E Networks Germany vermarktet Sky Media bereits heute, nun kommen die OTT-Angebote der Konzerne noch hinzu. Sky Media baut seine Digitalvermarktung damit weiter aus.



14.06.2017 - 15:06 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2017 - 15:06 Uhr

Sky Media hat sich mit NBC Universal und A+E Networks auf eine weitere Zusammenarbeit in der Vermarktung geeinigt. Neben den TV-Inhalten wird Sky Media künftig aber auch die OTT-Angebote der zwei Medienhäuser vermarkten, das gaben die Unternehmen nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Der Deal umfasst die Sendermarken Universal Channel, 13th Street, Syfy und E! Entertainment von NBC Universal sowie History und A&E von A+E Networks Germany.

Werbetreibende können künftig so auch Pre- und Post-Rolls vor Programminhalten der Sender auf Sky Go buchen. Bei Sky On Demand Streaming sind Pre-Rolls buchbar. Sonos, Apple und Chanel sind die ersten, bereits vorhandenen Kunden. Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media, sagt: "Mit den Partnersendern von NBC Universal und A+E Networks Germany verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Mit ihren qualitativ hochwertigen Inhalten sind sie wichtige Bestandteil der Sky Plattform und in unserem Vermarktungs-Portfolio." Die Erweiterung der Zusammenarbeit auf die digitale Vermarktung sei ein logischer Schritt.



Katharina Behrends, Geschäftsführerin NBC Universal Global Networks

Deutschland GmbH, erklärt, der Ausbau der Partnerschaft mit Sky sei von "zentraler Bedeutung". Immer mehr Menschen würden sich die Inhalte der Sender unterwegs ansehen. Andreas Weinek, Geschäftsführer A+E Networks Germany, ergänzt: "Die Programme von History und A&E stehen Sky-Kunden linear und auf Sky Go sowie Sky On Demand zur Verfügung. Folgerichtig sollen auch Werbetreibende die Möglichkeit haben, die digitalen Wege zum Kunden zu nutzen, und wir gehen diesen Schritt gerne gemeinsam mit Sky."

