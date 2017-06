Vox setzt "Hot oder Schrott" in der Primetime fort

© Vox/Bernd-Michael Maurer

Nach zwei erfolgreichen Staffeln am Sonntagvorabend testete Vox Anfang des Jahres "Hot oder Schrott - Die Allestester" in der Primetime - und war mit dem Ergebnis offensichtlich zufrieden. Nun gibt's neue Primetime-Folgen.



14.06.2017 - 15:33 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 15:33 Uhr

Mit teils zweistelligen Marktanteilen in der Zielgruppe entwickelte sich "Hot oder Schrott - Die Allestester" bei Vox am Vorabend im vergangenen Jahr zu einem vollen Erfolg. Es lief sogar so gut, dass Vox Anfang dieses Jahres testweiese einige Highlights angereichert mit neuen Elementen zusammenschnitt, um sie nochmal in der Primetime zu testen. Und auch hier sah es aus Quotensicht mit im Schnitt 8 Prozent ziemlich ordentlich aus.

Aus diesem Grund dürfen die "Allestester" bald erneut in der Primetime ran. Ab dem 25. Juli zeigt Vox sechs neue, künftig dann zweistündige Folgen. Darin nehmen nehmen nicht nur Detlef Steves und seine Frau Nicole, sondern auch andere außergewöhnliche Produkte aus aller Welt genau unter die Lupe - jeweils ohne vorher gesagt zu bekommen, worum es sich eigentlich handelt.

Etwas früher als zunächst gedacht ist übrigens für die "Tierbabys" Schluss: Ab dem 15. Juli werden sie am Samstagvorabend von "Hundeprofi"-Wiederholungen abgelöst.

