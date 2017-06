Pay-TV-Preis: Was wurde eigentlich aus dem Mira-Award?

© Sky

Im vergangenen Jahr wurde die Verleihung des Pay-TV-Preises Mira-Award noch für den Herbst in Aussicht gestellt, dann aber nicht mehr durchgeführt. Zumindest in bisheriger Form ist eine Neuauflage auch nicht mehr geplant, ist aus Unterföhring zu hören.



15.06.2017 - 12:10 Uhr von Uwe Mantel 15.06.2017 - 12:10 Uhr

Im Jahr 2008 rief das damalige Premiere Star eine neue Preisverleihung ins Leben: Der „Mira Award“, der sich explizit dem Pay-TV-Bereich widmete. Das Ziel war klar: Premiere Star, damals der Premiere-Ableger für Drittsender, wollte vor allem Aufmerksamkeit schaffen für das breite Angebot an Pay-TV-Sendern, auch abseits der Premiere-eigenen Kanäle. Als Premiere Star 2009 in Sky aufging, war auch der „Mira Award“ vorerst wieder Geschichte. 2012 ließ man die Preisverleihung dann wiederaufleben, weitete Kategoriensystem auch aus. Anfang 2015 wurde er zum sechsten und bislang auch letzten Mal verliehen.

Als sich dann der Jahresanfang 2016 näherte, kündigte Sky zunächst an, dass die Verleihung nicht mehr im Januar stattfinden soll - was durchaus Sinn ergab, weil man sich sonst mit dem Deutschen Fernsehpreis in die Quere gekommen wäre, der auf den Jahresanfang verlegt worden war. Stattdessen sollte die Verleihung nun im Herbst stattfinden. Der ist inzwischen lange vorüber, eine Neuauflage des Mira-Awards gab es aber bekanntlich nicht mehr. Hört man sich bei Sky in Unterföhring um, dann wird auch schnell klar: In absehbarer Zeit ist eine Neuauflage des Mira-Awards auch nicht mehr geplant.



Die Gründe sind vielfältig - vor allem aber sieht man eine solche eigene Preisverleihung fürs Pay-TV inzwischen als nicht mehr zeitgemäß an. Tatsächlich hat sich die Branche gerade in jüngster Vergangenheit deutlich weiterentwickelt und ist den "Kinderschuhen" entwachsen. Inzwischen wird nicht mehr nur im non-fiktionalen, sondern auch im Serienbereich vermehrt in Eigenproduktionen investiert, die sich auch mit den Formaten aus dem Free-TV messen können und müssen. Turner gewann mit "Add a friend" und "Weinberg" den Grimmepreis, stand mit letzterem auch auf der Nominierungsliste für den "Fernsehpreis". Und Großprojekte von Sky wie "Babylon Berlin" werden voraussichtlich dort ebenfalls Beachtung finden - zumal hier schon die Einteilung in Free-/Pay-TV-Serie kaum möglich ist, weil Sky und ARD sie gemeinsam produzieren.

Bei Sky will man sich jedenfalls, so ist zu hören, lieber auf andere Möglichkeiten konzentrieren, um Aufmerksamkeit fürs eigene Produkt zu schaffen. Im vergangenen Jahr lud man beispielsweise erstmals zum großen "Upfront"-Event, um die eigenen Formate vorzustellen. Aus Sky-Sicht ergibt das schon deshalb Sinn, weil man sich hier rein auf eigene Produktionen konzentrieren kann, während der Mira-Award immer ein offener Preis für alle Pay-TV-Sender war, selbst wenn diese nicht mal auf der Sky-Plattform vertreten waren.

Teilen