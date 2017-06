Tom Drechsler wird neuer Auto-Mann der "Bild"-Gruppe

© DWDL/Axel Springer © Springer

Die "Bild"-Gruppe bündelt künftig alle Auto-Themen im neuen "redaktionellen Kompetenzcenter Auto", Chefredakteur wird Tom Drechsler, bislang Vize bei der "BamS". Der bisherige "Auto-Bild"-Chef Wieland soll sich um neue Titel und Formate kümmern



16.06.2017 - 11:04 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2017 - 11:04 Uhr

Tom Drechsler darf sich ab dem 1. August als "Chefredakteur Auto" der "Bild"-Gruppe bezeichnen und wird zugleich auch neuer Chefredakteur der "Auto Bild". Die "Bild"-Gruppe schafft zu diesem Zeitpunkt ein neues "redaktionelles Kompetenzcenter", das alle Autothemen markenübergreifend für alle Titel der "Bild"-Gruppe verantworten wird - also sowohl in den Titeln der "Auto-Bild"-Titel, wie auch in den Autoressorts von "Bild", "BamS" und "B.Z.". Inbesondere soll Drechlser Strategie und redaktionelle Abläufe im Zusammenspiel von Print und Digital steuern.

Bernd Wieland, der bislang Chefredakteur der "Auto Bild" ist und diesen Posten verliert, wird zum "Chefredakteur Neue Formate" bei der Auto Bild"-Gruppe und soll sich um die Entwicklung neuer Titel, Projekte und Formate kümmern. Die Chefredaktion von "Auto Bild Klassik" behält er weiterhin.

Julian Reichelt, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen und Chefredakteur "Bild Digital": "In der neuen Aufstellung können wir aus dem Vollen schöpfen und unseren Lesern und Usern übergreifend für alle Titel der 'Bild'-Gruppe ein noch breiteres Themenspektrum rund ums Auto anbieten. Mit Tom Drechsler übernimmt ein leidenschaftlicher Journalist und Blattmacher das redaktionelle Steuer der 'Auto-Bild'-Gruppe. Er wird übergreifend das Zusammenspiel von Print und Digital der Titel und Marken weiterentwickeln und 'Auto Bild' mit Zukunftsthemen wie Elektromobilität und e-Connectivity weiter ausbauen. Bernd Wieland hat bewiesen, dass er die journalistische Kompetenz und das richtige Gespür für neue Erfolgsideen besitzt und auch weiß, wie man diese umsetzt. Ich freue mich, dass er seine Erfahrung nun noch stärker für neue Titel und Marken sowie die digitale Entwicklung der 'Auto-Bild'-Gruppe einsetzen kann.“

