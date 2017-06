Sat.1 sichert sich Talpa-Format "The Wishing Tree"

© Sat.1

Gefühle, Gefühle, Gefühle: Darum geht es in dem Talpa-Format "The Wishing Tree", für das sich Sat.1 nun die Rechte gesichert hat. Kinder wünschen sich etwas für Bekannte oder Freunde, der Sender sorgt dann für die Umsetzung.



16.06.2017 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2017 - 13:41 Uhr

Das Talpa-Format "The Wishing Tree" ist bereits in rund zehn Länder verkauft worden, zu sehen ist es unter anderem in Spanien und Brasilien. Nun haben auch Polen und Deutschland zugeschlagen. Hierzulande sicherte sich Sat.1 die Rechte an dem Format, das den Zuschauern ans Herz gehen soll. In "The Wishing Tree" hängen Kinder ihre Wünsche an einen Baum, der Sender sorgt dann dafür, dass diese in Erfüllung gehen. Die Kinder wünschen sich aber nichts für sich selbst, sondern für eine Person, von der sie glauben, sie hätte es am meisten verdient. Ursprünglich kommt das Format aus den Niederlanden.

Maarten Meijs, Managing Director von Talpa Global, sagt: "Wir sehen, dass dieses rührende Format auf der ganzen Welt schnell angenommen wird. Es ist wichtig, sich auf die positiven, auf die echten Emotionen zu konzentrieren. Und genau das wollen wir mit dem 'Wishing Tree' machen. Es passt zu dem, was die Zuschauer wollen - ehrliches Fernsehen mit einem positiven Kern."

