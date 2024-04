Sat.1 baut sein Angebot an Formaten aus dem Koch-Bereich weiter aus und startet am 29. Mai die neue Reihe "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte", für die man Sternekoch Max Strohe verpflichtet hat und die immer mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Strohe taucht in jeder der zunächst drei Folgen in eine kulinarische Themenwelt ein: Zum Auftakt geht's um "Pizza, Pasta & Co", eine Woche später stehen "Asia, Sushi & Co." auf dem Speiseplan, ehe es zum Abschluss mit "Burger, BBQ & Co." nochmal deftig wird.

Um die "Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte" zu lüften, wirft Max Strohe in der Italien-Folge beispielsweise einen Blick in die Küchen von Kolleginnen und Kollegen in Bologna und Neapel und geht ebenso der Frage nach, wie die italienischen Gerichte in Deutschlands Küchen zubereitet werden. Auch die Fragen, welche Zutaten für eine gute Pizza unverzichtbar sind und was von Fertigsoßen aus der Tüte und Pizza aus der Tiefkühltruhe zu halten ist, stehen auf dem Programm.

Max Strohe: "Bodenständige Küche ist oft eine Wohlfühlküche verbunden mit kulinarischen Sehnsuchtsorten. Ich freue mich sehr darauf, hinter die Fassaden dieser Orte zu blicken, um die Geschmacks-Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte herauszufinden."

Produziert wird das Format von Solis TV.