Schwarze leitet Online-Redaktion der "heute-show"

Prime Productions holt sich für die Online-Redaktion der "heute-show" Verstärkung an Bord: Marcus Schwarze, der bis zum Frühjahr bei der "Rhein-Zeitung" in Koblenz für den erfolgreichen Digitalauftritt verantwortlich zeichnete, kümmert sich nun um Satire.



19.06.2017 - 16:02 Uhr von Uwe Mantel 19.06.2017 - 16:02 Uhr

Auch wenn die "heute-show" derzeit im Fernsehen bereits in der Sommerpause ist, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass Ihnen auch in den letzten Tagen Inhalte der "heute-show" untergekommen sind - längst ist die "heute-show" nämlich auch online ein durchschlagender Erfolg. Der Facebook-Account hat beispielsweise bereits deutlich über eine Million Likes, Inhalte der "heute-show" gehören nicht selten zu den am meisten geteilten Postings in sozialen Netzwerken.

Für diesen Bereich hat sich die Produktionsfirma Prime Productions nun personelle Verstärkung an Bord geholt. Marcus Schwarze übernimmt ab dem 14. August den Posten des Redaktionsleiter Online und verantwortet damit künftig sämtliche Social-Media-Inhalte der Nachrichtensatire. Marcus Schwarze war bis zum Frühjahr Leiter Digitales und Mitglied der Chefredaktion bei der Koblenzer "Rhein-Zeitung", die vielen als Vorbild-Modell für die Positionierung einer Lokalzeitung im Digitalen galt. Kürzlich trennte sich der Verleger trotzdem zunächst von Chefredakteur Christian Lindner und wenig später auch von Schwarze.

