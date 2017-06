BR zeigt vierte "Schnell ermittelt"-Staffel ab Ende Juli

© BR

Die vierte Staffel der österreichischen Serie "Schnell ermittelt" wird ab Ende Juli im BR gezeigt, der Sender setzt dabei auf Doppelfolgen. In Österreich lief nach langer Pause zuletzt die fünfte Staffel.



Die in Österreich bereits 2012 gezeigte, vierte Staffel von "Schnell ermittelt" findet in diesem Sommer auch ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Der BR zeigt die zwölf Folgen ab dem 27. Juli immer donnerstags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen. Sechs Abende wird der Sender also mit der Serie bestücken. In "Schnell ermittelt" geht es um Angelika Schnell (Ursula Strauss), die Leiterin der Wiener Mordkommission. In der neuen Staffel nimmt Schnell an einem Speed-Dating teil, um Hinweise auf einen Täter zu suchen. Schon bald darauf führt sie der Fund einer Leiche in die Netzwerke der China-Mafia.

In Österreich lief zwischen März und Mai dieses Jahres die fünfte Staffel der Serie, Fans von Angelika Schnell mussten sich zuletzt also fünf Jahre lang auf neue Inhalte in Serienform gedulden. Eigentlich war der vierte Durchlauf auch als finale Staffel angekündigt worden. Zwischen der vierten und fünften Staffel erschienen dann aber auch noch vier Spielfilme von "Schnell ermittelt".

