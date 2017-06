Nick Pawsey wechselt von NBC Universal zu Fremantle

© DWDL © FremantleMedia

Nick Pawsey kümmert sich bei FremantleMedia International künftig als VP Sales & Distribution um die Regionen Mittel- und Osteuropa sowie Russland und GUS. Er kommt von NBC Universal International Television.



20.06.2017 - 10:08 Uhr von Uwe Mantel 20.06.2017 - 10:08 Uhr

Nick Pawsey ist neuer VP of Sales and Distribution bei FremantleMedia International und verantwortet damit das Vertriebsgeschäft in den Bereichen Mittel- udn Osteuropa, Russland und GUS. Er kommt von NBC Universal International Television, wo er zuletzt als Director Sales, Strategy & Development für Strategie und Entwicklung der NBCU-Sender und den Vertrieb von Filmen und Serien in Frankreich, Deutschland, italien und Spanien verantwortlich zeichnete.

Bei FremantleMedia International berichtet Pawsey an Jamie Lynn, EVP, Head of Sales & Distribution, EMEA. "Nick ist einer der wenigen Führungskräfte mit breiter Erfahrung in den Bereichen Sales, Strategie und Akquisitionen und bringt zudem Kenntnisse über die Länder in Mittel- und Osteuropa mit." Da FMI diese Länder für sich als Wachstumsregionen ausgemacht hat, sei Nick Pawsey der ideale Kaniddat für den Posten.

Teilen