Mark Forster wird neuer Coach bei "The Voice"

Zur kommenden siebten Staffel von "The Voice of Germany" gibt es wieder eine Änderung bei den Coaches: Mark Forster, der sich schon drei Staffeln lang um den musikalischen Nachwuchs bei "The Voice Kids" gekümmert hat, ist neu mit dabei.



20.06.2017 - 22:30 Uhr von Uwe Mantel 20.06.2017 - 22:30 Uhr

Wenn ab Anfang Juli in Berlin mit der Aufzeichnung der "Blind Auditions" wieder die Suche nach der nächsten "Voice of Germany" beginnt, gibt es einen personellen Wechsel bei den Coaches. Mark Forster sitzt dann anstelle von Andreas Bourani auf einem der roten Stühle. Bourani war zwei Staffeln lang als "The-Voice"-Coach mit dabei, im vergangenen Jahr hat sein Schützling Tay Schmedtmann gewonnen.

Mark Forster tritt bei "The Voice" somit in der nächsten Staffel gegen Samu Haber, Yvonne Catterfeld und das "Voice"-Duo Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" an. In Sachen Moderation bleibt bei "The Voice" alles beim Alten: Lena Gercke und Thore Schölermann werden wieder gemeinsam durch die Show führen.

Mark Forster kennt die Situation der Blind Auditions bereits bestens: Er war bereits in drei Staffeln bei "The Voice Kids" dabei - und dabei soll es auch bleiben. Mark Forster soll auch bei der nächsten Kinder-Staffel im Frühjahr 2018 wieder bei "The Voice Kids" im Einsatz sein. Mark Forster: "Ich darf bei ‚The Voice of Germany‘ dabei sein und platze vor Stolz und Vorfreude! Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist groß, aber meine Ausbildung an der ‚The Voice Kids‘-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!“

Zu sehen sein wird das von Talpa Germany produzierte Format wieder im Herbst, wie üblich teils bei ProSieben, teils bei Sat.1.

