Nachrichtenagentur dpa kann Umsatz leicht steigern

© dpa

Die Nachrichtenagentur dpa hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr leicht steigern können, künftig will man die Kunden im Digitalen noch besser unterstützen. Unterdessen wurde der Chef des Aufsichtsrats in seinem Amt bestätigt.



20.06.2017 - 14:25 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2017 - 14:25 Uhr

136,2 Millionen Euro hat die dpa im vergangenen Jahr erwirtschaftet, das waren rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Wegen einer Umstellung der Bilanzierungsvorschriften beträgt die reale Steigerung aber nur 900.000 Euro oder 0,8 Prozent. Der Gewinn lag bei rund 1,4 Millionen Euro, 2015 waren es noch 400.000 Euro mehr. Aufgrund verschiedener sportlichen Großereignisse habe man aber höhere Kosten gehabt, heißt es von der dpa.

"2016 war ein gutes Jahr für die dpa-Gruppe. Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht und wir sind bestens gerüstet für kommende Projekte", sagt dpa-Chef Peter Kropsch. "Trotzdem sind wir uns bewusst, dass das Arbeitsprogramm, das wir uns für die nächste Innovationsperiode vorgenommen haben, außerordentlich intensiv sein wird." Kropsch war 2017 als Nachfolger von Michael Segbers an die Spitze der dpa gewechselt. Zuvor leitete er die österreichische Nachrichtenagentur APA.

Das kommende Jahre werde vom beschleunigten technologischen Wandel geprägt sein, sagt Kropsch. Künftig will die dpa ihre Kunden bei der Erschließung von digitalen Geschäftsmodellen noch stärker unterstützen. "Von besonderer Bedeutung sind dabei die Themen internationales Bildangebot, Video und soziale Medien." Darüber hinaus hat die dpa nun auch angekündigt, dass David Brandstätter auch weiterhin den Aufsichtsrat der Nachrichtenagentur führen wird. Brandstätter wurde von dem Gremium am Dienstag in seinem Amt bestätigt. Seit 2003 gehört er dem Aufsichtsrat an, seit 2014 ist er Vorsitzender.

Teilen