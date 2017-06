Kevin Spacey erhält International Emmy Founders Award

© T. Lueckerath

Der International Emmy Founders Award geht in diesem Jahr an Kevin Spacey, das hat die International Academy of Television Arts & Sciences nun bekanntgegeben. 2016 erhielt Shonda Rhimes die begehrte Auszeichnung.



20.06.2017 - 16:21 Uhr von Timo Niemeier 20.06.2017 - 16:21 Uhr

Jährlich wird der International Emmy Founders Award an Personen vergeben, die mit ihren kreativen Leistungen zur Qualität globaler TV-Produktionen beigetragen haben. Im vergangenen Jahr wurde die Produzentin Shonda Rhimes ausgezeichnet, zu den weiteren Preisträgern zählen unter anderem J. J. Abrams, Simon Cowell, Dick Wolf, Steven Spielberg und Oprah Winfrey. Mit HBO und MTV wurden sogar schon ganze Sender ausgezeichnet. In diesem Jahr geht der Founders Award an Kevin Spacey, das hat die International Academy of Television Arts & Sciences nun verraten.

Der zweifache Oscarpreisträger Spacey wird die Ehrung am 20. November bei der Verleihung der International Emmy Awards persönlich entgegennehmen. "Kevin Spacey ist eines der großen multidimensionalen Talente in unserer Branche", sagt Academy-Präsident und CEO, Bruce L. Paisner. "Von seinem Schauspiel in vielen Filmen und Fernsehsendungen bis hin zu seinem erfolgreichen Engagement im Old Vic Theater in London und seinem hervorragenden Auftreten in 'House of Cards' hat er wirklich jeden Berg bestiegen."

