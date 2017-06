Offiziell: ProSiebenSat.1 kauft Jochen Schweizer

© ProSiebenSat.1

Spekulationen hat es bereits gegeben, nun ist es offiziell: ProSiebenSat.1 übernimmt die Mehrheit an Jochen Schweizer. Nun soll eine gemeinsame Holding für das neue Unternehmen und das bestehende Mydays gegründet werden.



21.06.2017 - 10:20 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2017 - 10:20 Uhr

Bereits Ende Mai hat das "manager magazin" darüber berichtet, dass Jochen Schweizer mit ProSiebenSat.1 über einen Verkauf seines Unternehmens verhandelt (DWDL.de berichtete). Nun melden beide Seiten Vollzug: ProSiebenSat.1 übernimmt die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH. Weil man mit Mydays schon ein ganz ähnliches Unternehmen hat, sollen beide unter der neuen Jochen Schweizer mydays Holding GmbH zusammengeführt werden. An diesem neuen Unternehmen hält ProSiebenSat.1 künftig 90 Prozent, Jochen Schweizer ist mit zehn Prozent an Bord.

ProSiebenSat.1 betont, dass sowohl Jochen Schweizer als auch Mydays weiterhin bestehen werden. Sie sollen sich in ihrer Ausrichtung künftig komplementär ergänzen. Über den genauen Kaufpreis macht ProSiebenSat.1 keine genauen Angaben, dem Deal liegt allerdings ein Unternehmenswert von 108 Millionen Euro zugrunde. Da Kartellamt muss den Deal noch absegnen. Nicht im Kauf enthalten ist übrigens die Jochen Schweizer Arena, die erst vor wenigen Monaten eröffnete.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Jochen Schweizer hat als Pionier der Erlebnis- und Eventbranche in Deutschland sein Unternehmen als starken Player etabliert. Seit 2015 setzen wir mit Mydays ebenfalls auf dieses Segment, haben den Markt verstanden und signifikantes Wachstum mit unserer Reichweitenstärke erzielt. Die Erweiterung unseres Portfolios durch die Marke und Kompetenz von Jochen Schweizer und deren Omnichannel-Positionierung ergänzt uns passgenau und liefert die Basis für weiteres Wachstum und Synergien." Jochen Schweizer selbst sagt, man schaffe durch den Deal eine bessere Basis für eine weitere Expansion.

Mydays ist innerhalb des ProSiebenSat.1-Konzerns dem Travel-Bereich zugeordnet, den die Sendergruppe derzeit einem strategischen Review-Prozess unterzieht. Mydays ist allerdings nicht Teil dieses Prozesses und steht damit nicht zum Verkauf. Erst am Montag meldete ProSiebenSat.1 den Verkauf seines Online-Reiseanbieters Etraveli.

