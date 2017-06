ProSiebenSat.1 verkauft Etraveli mit sattem Gewinn

© ProSiebenSat.1

Nachdem ProSiebenSat.1 seine Beteiligungen an Online-Reiseanbietern zur Disposition gestellt hatte, kann man nun in einem Fall Vollzug vermelden: Das schwedische Online-Reisebüro Etraveli wurde mit sattem Gewinn verkauft.



20.06.2017 - 09:35 Uhr von Uwe Mantel 20.06.2017 - 09:35 Uhr

Im November 2015 hatte ProSiebenSat.1 das Online-Reisebüro Etraveli mit Sitz in Stockholm übernommen - damals mit einer zugrundeliegenden Unternehmensbewertung von 235 Millionen Euro. Nun trennt man sich wieder von der Beteiligung und veräußert alle Anteile an den Finanzinvestor CVC. In den etwas mehr als eineinhalb Jahren, in denen ProSiebenSat.1 an dem Unternehmen beteiligt war, hat sich dessen Wert aber auf 508 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Der Ausstieg bei Etraveli kommt nicht überraschend: ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling hatte vor einigen Monaten angekündigt, für die Beteiligungen im Reise-Bereich alle Optionen zu prüfen - sprich: Nach Käufern Ausschau zu halten. ProSiebenSat.1 ist unter anderem noch an weg.de und tropo beteiligt, hier gehe der "Review-Prozess" weiter. Die Erlöse aus der Veräußerung sollen verwendet werden, um Akquisitionen im Digital-Entertainment- und Commerce-Geschäft sowie im Bereich Content Production vorzunehmen, heißt es seitens ProSiebenSat.1.

Christof Wahl, Digitalvorstand und Group COO der ProSiebenSat.1 Media SE: "Das herausragende Wachstum, das Etraveli in nur eineinhalb Jahren gemeinsam mit ProSiebenSat.1 erreicht hat, zeigt den Erfolg unserer wertsteigernden Investmentstrategie. Mein Dank gilt allen Mitarbeitern von Etraveli, allen voran dem CEO Mathias Hedlund, für ihren Einsatz und die professionelle Zusammenarbeit. Mit dem neuen Investor CVC erhalten sie einen starken Partner, der die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen wird."

Mathias Hedlund, CEO von Etraveli: "Ich möchte mich im Namen des Etraveli-Teams bei ProSiebenSat.1 für die Unterstützung und ihren Beitrag während einer wichtigen Phase in unserer Wachstumsreise bedanken. Wir wünschen ProSiebenSat.1 und allen Mitarbeitern alles Gute. Und wir heißen unsere neuen Eigentümer, CVC Capital Partners, willkommen, uns im nächsten Kapitel unserer Zielsetzung, günstigere Flugtickets an Reisende aus aller Welt anzubieten, zu begleiten."

