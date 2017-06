"Comeback oder weg?" geht bei RTL Ende Juli in Serie

© MG RTL D

Nachdem ein erster Test im Frühjahr gute Quoten erzielt hatte, schickt RTL "Comeback oder weg?" nun im Sommer mit vier weiteren Ausgaben auf Sendung. Kinder prominenter Eltern probieren darin ausgestorbene Dinge aus.



22.06.2017

Ab dem 30. Juli stellt RTL sonntags um 19:05 Uhr vier Wochen lang wieder die Frage "Comeback oder weg?". In dem Format werden Kinder prominenter Eltern mit Dingen konfrontiert, die die Elterngeneration noch bestens kennt, die inzwischen allerdings ausgestorben sind. In kurzen Einspielfilmen sind Originalaufnahmen aus den vergangenen Jahrzehnten zu sehen, die Kinder und Jugendlichen dürfen dann entscheiden: Haben diese Produkte ein Comeback verdient oder sind sie völlig zurecht in Vergessenheit geraten?

Es gibt sechs prominente Teams: Verona Pooth und Sohn San Diego (13), Hugo-Egon Balder mit seinen Kindern Saliha (16) und Canel (15), Janine Kunze mit Tochter Lili Mari Budach (13), Anne-Sophie Briest mit Tochter Faye Montana (13), Patrick Bach mit Tochter Sienna Amelie (12) sowie Silvan-Pierre Leirich mit Tochter Sophia (12) und Sohn Niccolò (15). Neben den Promikindern werden anderen Kindern auch Musik von früher, ausgestorbene Geräusche und Wörter, die komplett aus der Mode gekommen sind, präsentiert. In dieser Rubrik namens "RetroBox" geben die Kinder ihr Wissen zum Besten.

Die erste Folge von "Comeback oder weg?" lief am bereits im April und konnte damals sehr ordentliche 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen.

