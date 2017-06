ARD schickt rappenden Anwalt doch nicht in Serie

© ARD

"Dimitrios Schulze" geht nicht in Serie, das hat die ARD jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Grund für diese Entscheidung sind die schlechten Quoten des Pilotfilms Anfang des Jahres.



22.06.2017 - 10:44 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2017 - 10:44 Uhr

Im Dezember ist bekannt geworden, dass die ARD unter dem Titel "Dimitrios Schulze" einen neue Reihe über einen rappenden Anwalt plant. Im Februar ist der etwas zu selbstbewusste und musikalische Jurist dann in einem Pilotfilm im Ersten zu sehen gewesen. Die Quoten waren allerdings nicht sehr erbaulich: Nur 2,27 Millionen Zuschauer sahen sich den Film am Donnerstag zur besten Sendezeit an, das entsprach lediglich 7,0 Prozent Marktanteil.

Die schlechten Quoten haben nun Auswirkungen: "Dimitrios Schulze" wird entgegen erster Ankündigungen doch nicht in Serie gehen, es bleibt also bei dem Pilotfilm. Das hat die ARD jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigt. Der rappende Anwalt griechischer Abstammung schafft es damit also nicht auf die ganz große Bühne.

