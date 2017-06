Sky-Sportsbars können "Xaviers Wunschkonzert" zeigen

© Sky

Alle Lokalitäten, die dank eines Sportsbar-Abos ihren Gästen normalerweise Fußball-Übertragungen von Sky anbieten, können an diesem Freitag auch die dritte Ausgabe von "Xaviers Wunschkonzert" übertragen, wie Sky nun angekündigt hat.



22.06.2017 - 11:00 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2017 - 11:00 Uhr

Sky weitet sein Angebot für Sky-Sportsbars aus - und bietet diesen nun erstmals auch einen Entertainment-Inhalt an. Wenn am Freitag um 20:15 Uhr Xavier Naidoo bei Sky 1 zum dritten Mal zu "Xaviers Wunschkonzert" lädt, dann können die Wirte diese Show auch in ihrer "Sportsbar" anbieten. Zu Gast sind diesmal die einstige Grand-Prix-Siegerin Nicole, Youtube-Star Joel Brandenstein, Heinz-Rudolf Kunze und der Schweizer R&B-Sänger Seven.

Lars Winking, Director Marketing B2B bei Sky Deutschland: "Neben den zahlreichen Live-Sportübertragungen bieten wir unseren Kunden nun erstmals eine Entertainment-Show zur Ausstrahlung an. Dadurch ermöglichen wir unseren Partnern in der Gastronomie einen weiteren Abend voller Unterhaltung für deren Gäste."

Teilen