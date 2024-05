"Heiße Flirts und neue Dramen" verspricht RTL+ dieser Tage in Hinblick auf die neue Staffel von "Ex on the Beach" (Start am Dienstag, 7. Mai), gleichermaßen könnte dieses Versprechen aber auch auf eine Fülle anderer Formate des Streamers zutreffen. In den vergangenen Jahren hat RTL+ ein Reality-Portfolio aufgebaut, das Genre-Fans ganzjährig und mehrmals pro Woche bedient. Allein 18 Folgen von "Ex on the Beach" stehen in diesem Jahr zur Ausstrahlung bereit, zuletzt sogar mit 20 oder 21 Episoden liefen "Are you the One" und "Are you the One – Realitystars in Love". Hinzu kommen pro Jahr eine Staffel von "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" sowie etwas neuere Formatideen wie "Make Love, Fake Love" und "Love Fool".

© MG RTL D / Boris Breuer Jörg Graf

© RTL Party - ein wichtiger Bestandteil von Realitys. Auch bei "Love Fool" wurde zuletzt nicht zu wenig gefeiert.