funk startet Challenge-Format "Das schaffst du nie!"

Der Titel lässt es beinahe schon vermuten: Beim neuen funk-Format "Das schaffst du nie!", das heute startet, stellt Redakteur Marc Seibold den Moderatoren Ariane Alter und Sebastian Meinberg ungewöhnliche und schwierige Aufgaben.



22.06.2017 - 12:23 Uhr von Kevin Hennings 22.06.2017 - 12:23 Uhr

Mit seinem neuem Format "Das schaffst du nie!" möchte funk keinem Drehbuch folgen, sondern verrückte Aufgaben stellen. So dürfen die Moderatoren Ariane Alter und Sebastian Meinberg ab heute beispielsweise testen, ob es möglich ist, ein echtes Flugzeug ohne eine einzige Flugstunde zu landen. Oder ob man durch 100 Meter Eiswasser schwimmen kann. Oder ob in welchem Zustand man untrainiert die Ziellinie eines Marathons erreicht. Neben den körperlichen Grenzen sollen jedoch auch Ängste bezwungen und jegliches Schamgefühl verloren werden. Sollte eine Herausforderung gemeistert werden, die von Redakteur Marc Seibold gestellt wurde, gibt es am Ende die Genugtuung der Rache. Das neue Format wird jeden Donnerstag um 15 Uhr auf dem namensgleichen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Die von Puls, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunk produzierte Challenge möchte jedoch auch weiterbilden. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie man einen Zauberwürfel in einer Minute löst, wie man einen Bullen ordnungsgerecht absamt oder ob es machbar ist, vernünftig mit Wiener Würstchen und Ketchup Portraits zu malen, könnte hier fündig werden.

