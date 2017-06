Europa League: Sky will angeblich nicht mitbieten

© Uefa

Die Rechte für die Champions League hat Sky gerade erst erworben, anders dagegen bei der Europa League. Hier will der Bezahlsender auch nicht mitbieten, das berichtet zumindest die "Wirtschaftswoche". Auch Sport1 könnte leer ausgehen.



22.06.2017 - 14:06 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2017 - 14:06 Uhr

Mit dem Erwerb der Champions-League-Rechte und dem damit verbundenen Wegfall aus dem Free-TV muss Sky noch einmal deutlich tiefer in die Tasche greifen als bislang ohne schon. Im Zuge dessen will man sich nun angeblich die Europa League sparen, das berichtet zumindest die "Wirtschaftswoche". Sky wird demnach nicht bei der anstehenden Bieterrunde mitmachen. Eine Bestätigung von Sky dazu steht noch aus. Derzeit zeigt Sky noch alle Spiele des Wettbewerbs.

Wie die "Wirtschaftswoche" zudem berichtet, hat sich dagegen der Streaming-Anbieter DAZN um die Europa-League-Rechte beworben. DAZN zeigt neben Sky in Zukunft ja auch die Champions League, wobei die Details dieses Deals noch nicht klar sind. Im Free-TV könnte Sport1 die Europa League unterdessen verlieren. Das berichtete zuletzt schon der "kicker" und auch die "Wirtschaftswoche" schlägt nun in diese Kerbe. Demnach habe auch RTL ein Angebot abgegeben und will dem Sportsender die Rechte streitig machen.

