Sky holt Hermanns "Quatsch Comedy Club" zurück

Den "Quatsch Comedy Club" gibt es bald auch wieder im Fernsehen zu sehen, Sky 1 zeigt das Format ab November. Mit dabei ist dann natürlich auch wieder Thomas Hermanns. Und auch zu seiner Kochshow "MasterChef" hat Sky bei den Screenforce Days Neues verraten.



22.06.2017 - 15:34 Uhr von Timo Niemeier 22.06.2017 - 15:34 Uhr

Der "Quatsch Comedy Club" kehrt zurück zu seinen TV-Wurzeln: Beim damaligen Premiere lief 1993 die erste Fernsehversion der Show mit Thomas Hermanns, danach war die Sendung lange bei ProSieben zu sehen. Zuletzt ist es im deutschen Fernsehen ruhig geworden um die Marke, wenngleich es bis heute in mehrere deutschen Städten einen Quatsch Comedy Club gibt. Nun kehrt aber auch die Sendung zurück ins Fernsehen: Ab November wird Sky 1 das Format zeigen. Das hat der Bezahlsender nun auf den Screenforce Days in Köln angekündigt.

In einer großen Jubiläumsstaffel 25 Jahre nach dem Start sollen die besten Comedians Deutschlands auftreten, mit dabei sind unter anderem Michael Mittermeier, Ingo Appelt, Mirja Boes, Johann König, Olaf Schubert, Matze Knop und Chris Tall. Hinzu kommen neue Gesichter der Branche. Auch Thomas Hermanns wird als Erfinder der Show wieder mit dabei sein. Geplant sind 18 etwa 25-minütige Ausgaben.





Thomas Hermanns sagt zum TV-Comeback: "Nach 25 Jahren wieder in der alten Senderheimat! Da, wo alles begann, wo wir die ersten Stand-Up-Schritte im deutschen TV taten. Wir waren junge Menschen mit einem Traum - jetzt sind wir alte Hasen - aber immer noch mit dem gleichen Traum: Die beste Stand-Up-Comedy-Show Deutschlands zu machen! Quatsch forever! Oder wie der weltweit bekannteste Comedian sagen würde: Let's make Stand-Up-Comedy great again."

Darüber hinaus hat Sky in Köln auch eine Neuigkeit bei seinem Kochformat "MasterChef" angekündigt. So ergänzt der Sternekoch Nelson Müller die bestehende Jury aus Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone. Die neue Staffel soll am 25. September starten und dann immer montags zur besten Sendezeit bei Sky 1 gezeigt werden. In der ersten Staffel nahm Müller an der Sendung als Gastjuror teil. Zeigen wird Sky 24 Episoden, wobei man pro Abend zwei Folgen ausstrahlt.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland, sagt: "Sky 1 startet weiter durch: Mit dem 'Quatsch Comedy Club' kehrt eines der erfolgreichsten Comedyformate des deutschen Fernsehens zurück zu seinen Anfängen. Das Format löste damals einen regelrechten Comedy-Boom aus und ist bis heute mit zahlreichen Live-Clubs im ganzen Land vertreten. Ich bin sehr stolz, jetzt sagen zu können: 'Quatsch is coming home'! Außerdem freue ich mich sehr, dass wir mit Nelson Müller einen der bekanntesten und renommiertesten Köche Deutschlands für 'MasterChef' gewinnen konnten. Ich bin sicher, dass er unsere erfolgreiche Koch-Castingshow nicht nur um kulinarische Facetten bereichern wird. Mit Sybille, Nelson, Ralf und Justin haben wir die perfekte Jury für eine weitere unterhaltsame Staffel."

