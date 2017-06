Tele 5 hievt Sci-Fi-Serie "Dark Matter" ins Free-TV

© Tele 5

Während im Bezahlfernsehen in Kürze bereits die dritte Staffel anläuft, holt Tele 5 "Dark Matter" nun auch ins Free-TV. Im Sommerprogramm bekommt die Science-Fiction-Serie den Sendeplatz, den einst die Wrestlingshow "Raw" inne hatte.



24.06.2017 - 11:31 Uhr von Marcel Pohlig 24.06.2017 - 11:31 Uhr

Tele 5 hat sich die Rechte an der Science-Fiction-Serie "Dark Matter" gesichert und wird die Produktion noch im Sommer zeigen. Die kanadische Serie, die auf der gleichnamigen Comic-Reihe beruht, wird bei Tele 5 ab dem 3. August immer donnerstags ab 22:05 Uhr gesendet. Auf dem Sendeplatz sendete Tele 5 bis vor Kurzem noch die Wrestlingshow "Raw", bespielt den Sendeplatz derzeit aber nach dem Verlust der Rechte wie zur Primetime mit Spielfilmen.

In der Serie erwachen die sechs Crewmitglieder des Raumschiffes Raza aus einem künstlichen Schlaf. Nach dem Erwachen haben sie allerdings keine Erinnerung daran, wer sie sind und wissen auch nicht, woher sie überhaupt stammen und wie sie auf das Raumschiff gelangt sind. Eine Vorstellung, wie lange sie schon dort sind und wohin die Reise geht, haben sie auch nicht – können allerdings auch nicht lange überlegen, schließlich werden sie rasch nach dem Erwachen bereits angegriffen. Dies macht den im Universum gefangenen klar, dass sie aufeinander angewiesen sind, wenn sie dem Untergang des Raumschiffes und damit auch ihrem Tod entgehen wollen.

Tele 5 sendet die erste Staffel der Serie in Doppelfolgen und kann bei Erfolg auf zwei weitere Staffeln zurückgreifen. In Nordamerika ist die dritte Staffel vor zwei Wochen angelaufen; in Kürze gibt es diese auch in Deutschland zu sehen. Der Bezahlsender Syfy hat angekündigt, die dritte Staffel von "Dark Matter" ab dem 10. Juli zu senden. Immer im Anschluss an die neue Folge möchte Syfy außerdem auch den neuen Talk "After Dark" zeigen.

