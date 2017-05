Syfy zeigt neue "Dark Matter"-Staffel inklusive Talkshow

© Prodigy Pictures

Die Fans der Weltall-Serie "Dark Matter" können sich nicht nur auf die neuen Folgen der dritten Staffel freuen, Syfy zeigt im Anschluss an die Episoden im Juli auch immer einen Talk, in dem Crew und Cast das gerade Gesehene besprechen.



30.05.2017

Syfy holt die dritte Staffel der Weltall-Serie "Dark Matter" im Juli nach Deutschland: Ab dem 10. Juli zeigt der Sender ab 21 Uhr immer eine neue Folge. 13 neue Episoden stehen dem Sender dabei zur Verfügung. Im Anschluss an die jeweiligen Folgen zeigt Syfy zudem die neue Talkshow "After Dark", in der Cast, Crew und Experten über die Episoden sprechen werden. In den USA sind solche Talkshows schon seit einiger Zeit auf dem Vormarsch, das prominenteste Beispiel ist wohl "Talking Dead", wo immer die neuesten Folgen von "The Walking Dead" besprochen werden.

Syfy verspricht jedenfalls einen "einzigartigen Einblick hinter die Kulissen". Moderiert wird die Talkshow von Zoie Palmer, die den Androiden mit staubtrockenem Humor in der Serie verkörpert. In der Serie geht es um die sechsköpfige Crew der Raza - einem mit Waffen beladenen Raumschiff-Wrack. Keiner der Besatzung hat auch nur die geringste Erinnerung daran wer er selbst ist oder wie er auf das Schiff kam.

