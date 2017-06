"Supertalent" in diesem Jahr wohl ohne Swarovski

© RTL / Stefan Gregorowius

Nach nur einem Jahr in der Jury kommt "Das Supertalent" im Herbst wohl wieder ohne Victoria Swarovski aus, wie die "Bild" erfahren haben will. RTL will sich zur Besetzung der Jury noch nicht äußern, hat Swarovski im Web allerdings schon aus der Jury entfernt.



24.06.2017 - 12:14 Uhr von Marcel Pohlig 24.06.2017 - 12:14 Uhr

In gewohnter Regelmäßigkeit tauscht RTL bei seiner Castingshow die Frauen in der "Supertalent"-Jury aus: In der kurzen ersten Staffel saß noch Ruth Moschner hinter dem Pult, wurde dann von Sylvie Meis abgelöst, die wiederum im Jahr 2012 für Michelle Hunziker Platz machte. Hunziker blieb aber nur eine Staffel an Bord und wurde von Lena Gercke abgelöst, die wiederum nach zwei Jahren an Inka Bause übergab. Auch Bause urteilte aber nur eine Staffel lang über die Auftritte. Im vergangenen Jahr saß dann erstmals Victoria Swarovski in der Jury.

Einem Bericht der "Bild" zufolge war aber auch Swarovskis Gastspiel nur ein kurzes. Wie die Boulevardzeitung erfahren haben will, suche man bei RTL derzeit nach einer neuen Jurorin für die elfte Staffel. Bei RTL will man die Umbesetzung in der Jury zwar nicht dementieren, aber auch nicht bestätigen. Die neue Besetzung der Jury stehe schlicht noch nicht fest, heißt es am Samstag aus Köln. Auffällig ist allerdings, dass RTL die neue Staffel in den sozialen Netzwerken und auf der eigenen Webseite schon nur noch mit Bruce Darnell und Dieter Bohlen bewirbt – von Swarovski keine Spur mehr.

"Wir werden die Jury im Juli bekannt geben", äußerte sich eine RTL-Sprecherin am Samstag. Auch wenn die ersten offenen Castings bereits gelaufen sind: Ein wenig Zeit hat RTL auch noch, die Produktion beginnt nämlich erst im August mit den Drehs in Berlin, ehe die Show in Bremen Halt macht. Wie im vergangenen Jahr soll es auch bei den einzelnen Aufzeichnungen der elften Staffel übrigens wieder Publikumsjuroren geben.

Teilen