ZDF: Elmar Theveßen vor Wechsel nach Washington?

Seit zehn Jahren ist Elmar Theveßen stellvertretender Chefredakteur des ZDF, nun soll er aber einem Bericht des "Tagesspiegels" zufolge Mainz in Richtung Washington verlassen wollen. Auch Bettina Schausten möchte offenbar ihren Posten wechseln.



25.06.2017

Elmar Theveßen strebt offenbar einen Wechsel in die Vereinigten Staaten an. Wie der "Tagesspiegel" erfahren haben will, wolle der stellvertretende Chefredakteur und Leiter der Hauptredaktion Aktuelles die Mainzer Zentrale verlassen und zum ZDF-Studio Washington, wo er Anfang des Jahrtausends bereits einmal als Korrespondent tätig war, wechseln. Als Grund möchte der "Tagesspiegel" aus dem Umfeld des Senders Unstimmigkeiten mit Chefredakteur Peter Frey vernommen haben. Theveßen hat seine aktuellen Posten seit 2007 inne und baute in jüngster Vergangenheit unter anderem die junge Nachrichtenmarke "heute+" für die Mainzer auf.

Kommt es zu dem Wechsel, scheint die Nachfolge auch schon geregelt zu sein. Dem "Tagesspiegel"-Bericht zufolge will Bettina Schausten, die derzeit das Hauptstadtstudio des ZDF in Berlin leitet, nämlich nach Mainz wechseln, wo ihr Ehemann Thomas Fuhrmann im Februar bereits den Posten des Sportchefs übernommen hat. Schausten soll Theveßens Posten als Stellvertreter von Chefredakteur Peter Frey übernehmen, glaubt der "Tagesspiegel" zu wissen.

Bestätigen wollte der Sender die Personalien, die offenbar auch einen Wechsel von Ulf Röller aus Washington nach Brüssel und von Michaela Kolster, ZDF-Programmgeschäftsführerin bei Phoenix in Bonn, nach Berlin vorsehen, gegenüber dem Blatt allerdings nicht. Frey verwies nach Angaben des "Tagesspiegels" auf laufende Verträge, weitere Rochade-Kandidaten und auch darauf, dass mit Entscheidungen erst zum Jahresende zu rechnen sei. Priorität hat in Mainz dabei offensichtlich erst einmal die Bundestagswahl, in deren Vorfeld es zu keinen personellen Umbesetzungen mehr kommen soll, um so Unruhe im Sender zu vermeiden.

