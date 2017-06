RTL II produziert Dokusoap mit Menowin Fröhlich

© RTL II

Menowin Fröhlich, zweimaliger Teilnehmer bei "DSDS" mit andauernden Problemen mit Drogen und Gesetz bekommt eine eigene Dokusoap bei RTL II. Laut "Bild" soll dafür nicht nur er, sondern seine ganze Familie vor der Kamera stehen.



26.06.2017 - 10:13 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2017 - 10:13 Uhr

Menowin Fröhlich bekommt eine eigene Sendung bei RTL II. Wie die "Bild" berichtet, finden die Dreharbeiten für die neue Sendung derzeit bereits statt. Dabei soll es aber nicht nur um ihn allein gehen, sondern um den "ganzen Fröhlich-Clan", der aus insgesamt 32 Mitgliedern bestehe, heißt es in dem Bericht. RTL II bestätigt auf DWDL.de-Anfrage eine Zusammenarbeit, äußert sich aber nicht zu Details.

Menowin Fröhlich wurde bekannt als er 2005 erstmals an "Deutschland sucht den Superstar teilnahm. Er schaffte damals den Einzug in die Finalrunden, musste die Teilnahme aufgrund seiner Verhaftung dann aber abbrechen. 2009 trat er ein zweites Mal an und wurde zweiter. Die Probleme mit Gesetz und Drogen hielten aber an. Erst im Frühjahr war er wegen einer Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er bat damals das Gericht, dass er stattdessen eine Therapie gegen seine Drogensucht machen könne und kündigte bereits an, dass es auch schon Verhandlungen mit einem Fernsehsender gebe, der ihn dabei begleiten wolle.

Teilen