Sky sichert sich weiterhin die Filme von Constantin Film

Kino-Produktionen von Constantin Film werden ihre TV-Premiere auch in den kommenden Jahren bei Sky feiern. Die beiden Unternehmen haben ihre langjährige Zusammenarbeit mit einer neuen Vereinbarung verlängert.



26.06.2017 - 11:25 Uhr von Uwe Mantel 26.06.2017 - 11:25 Uhr

Ob "Fack Ju Göhte 3", "Das Pubertier - Der Film" oder Detlef Bucks "Gorillas": Die Top-Produktionen von Constantin-Film werden auch in Zukunft kurz nachdem sie im Kino gelaufen sind ihre TV-Premiere bei Sky feiern. Der umfangreiche mehrjährige Lizenzvertrag sichert Sky in Deutschland und Österreich neben den linearen auch die On-Demand-Rechte für Sky On Demand, Sky Go, Sky Store, Sky Select und Sky Ticket.

Neben den oben schon genannten Titeln umfasst der Deal beispielsweise auch "Nur Gott kann mich richten" mit Moritz Bleibtreu, "Verpiss Dich, Schneewittchen" mit Bülent Ceylan und Josefine Preuss und "Dieses Bescheuerte Herz" mit Elyas M’Barek unter der Regie von Marc Rothemund. Darüber hinaus kann Sky auch weiterhin Library-Titel wie „TKKG“, „Die wilden Hühner“, „Mädchen, Mädchen“, „Das Geisterhaus“, „Michael Bays Texas Chainsaw Massacre“, „Neues vom Wixxer“ sowie die japanischen Gruselschocker „Der Fluch – The Grudge 1+2“ zeigen.

Rainer Ingber, Senior Vice President Acquisition bei Sky Deutschland: "Durch die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Constantin Film kommen Sky Kunden auch in Zukunft in den Genuss der beliebtesten deutschen Filme – sei es als exklusive TV-Premiere oder auf Abruf. Das gibt es so nur bei Sky." Franz Woodtli, Vorstand Home Entertainment, Kino & nationaler Lizenzhandel bei Constantin Film: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky Deutschland fortzusetzen. Durch diesen neuen Vertrag werden unsere erfolgreichen Filme weiterhin die Zuschauer in Deutschland und Österreich begeistern."

