History verpasst sich einen neuen Anstrich

Rebranding bei History Deutschland: Der TV-Sender verpasst sich ein neues On- und Off-Air-Design. Bereits am kommenden Donnerstag stellt der Sender sein Design um, dann startet auch die dritte Staffel von "Alone".



27.06.2017 - 12:28 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2017 - 12:28 Uhr

History erstrahlt ab dem kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr in neuem Glanz: Dann nämlich ist ein neues, globales On- und Off-Air-Design des Senders zu sehen. Geblieben ist das bewährte History-Logo, neu sind die Typografie und ein aktualisiertes, grafisches Umfeld. Auch sämtliche Werbemittel erscheinen ab Donnerstag in einem neuen Look. Darüber hinaus wird auch die Webseite des Senders einem umfassenden Relaunch unterzogen.





Passenderweise startet am Donnerstag zur besten Sendezeit auch gleich die dritte Staffel des TV-Experiments "Alone", bei dem zehn Kandidaten in der Wildnis von Patagonien ausgesetzt werden und allein so lange wie möglich bestehen müssen. "Alone" ist das erste Format bei History, bei dem es On-Air das neue Design zu sehen gibt.

