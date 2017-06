ProSieben zeigt nicht gesendete "Teamwork"-Folge im Juli

© ProSieben/Willi Weber

Drei Ausgaben der Spielshow "Teamwork - Spiel mit deinem Star" sind zwischen November 2015 und Juli 2016 bei ProSieben zu sehen gewesen. Eine weitere Ausgabe lag lange im Archiv, im Juli wird diese nun aber doch noch zu sehen sein.



Ein bahnbrechender Erfolg ist "Teamwork" bislang nicht gewesen, zwei Ausgaben erreichten mit 12,3 und 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber dennoch gute Werte. Eine weitere Folge lief mit 10,8 Prozent solide. Trotzdem hat ProSieben eine vierte Ausgabe der Spielshow lange zurückgehalten, im Juli wird diese im vergangenen Jahr aufgezeichnete Show aber doch noch gezeigt. Am 22. Juli wird die neue "Teamwork"-Ausgabe auf dem gewohnten Sendeplatz am Samstagabend zu sehen sein. Das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt.

Marktanteils-Trend: Teamwork



Und erneut wird es eine XXL-Sendung: Die Sendezeit ist bis 0:50 Uhr angesetzt. Mit dabei sind, wie in den vorherigen Ausgaben, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Auch Smudo, bislang schon in zwei der drei Ausgaben zu sehen, führt wieder ein Team an. Matthias Schweighöfer komplettiert das Promi-Quartett. Moderiert wird die Show wie gehabt von Jeannine Michaelsen.

