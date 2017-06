ProSiebenSat.1 verkauft Media-for-Equity-Beteiligungen

© ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 hat zahlreiche seiner Media-for-Equity-Beteiligungen verkauft und damit einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erlöst. Käufer ist ein Private-Equity-Unternehmen, das die Beteiligungen in einen Fonds überführt - an dem ist ProSiebenSat.1 beteiligt.



28.06.2017 - 10:16 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2017 - 10:16 Uhr

Bis zu 16 Minderheitsbeteiligungen von SevenVentures und andere Konzerngesellschaften hat ProSiebenSat.1 nun an den US-amerikanischen Private Equity Fonds Lexington Partners verkauft. Damit konnte der Medienkonzern einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erlösen und den Wert der getätigten Media- und Barinvestitionen verdoppeln. Den Großteil seiner Media-for-Equity-Beteiligungen hat ProSiebenSat.1 damit verkauft.

Die verkauften Einheiten werden in den neu gegründeten Fonds Crosslantic Capital übertragen. Lexington hält an diesem Fonds die Mehrheit, SevenVentures beteiligt sich als strategischer Medienpartner mit 24,5 Prozent - ist also noch immer über den Umweg des Fonds mit im Boot. Geführt wird Crosslantic Capital von Sascha van Holt, der bisher als Geschäftsführer die Beteiligungen der SevenVentures verantwortete. Neben der Betreuung des übernommenen Portfolios wird Crosslantic auch Folge- und Neuinvestitionen in Digitalunternehmen tätigen.



Sabine Eckhardt, Chief Commercial Officer und Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt zum Verkauf: "Wir haben die eingesetzten Media- und Barinvestitionen im Wert verdoppelt und den Marktwert der SevenVentures-Beteiligungen durch TV-Werbung auf unseren Sendern signifikant gesteigert - zum beidseitigen Vorteil. Das ist ein großer Erfolg und Beweis für die Nachhaltigkeit unseres Media-for-Equity-Modells."



Pål Ristvedt, Partner Lexington Partners: "Wir freuen uns, der ProSiebenSat.1 Group ein attraktives Angebot machen zu können, bei dem wir zugleich ein qualitativ hochwertiges Portfolio der Media-for-Equity-Beteiligungen übernehmen. Gemeinsam mit Sascha van Holt sowie unseren strategischen Partnern SevenVentures und der gesamten ProSiebenSat.1 Group wollen wir den Wert der Portfoliounternehmen weiter steigern."

Teilen