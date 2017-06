HR gibt seinen Sommerinterviews neuen Sendeplatz

© hr

In den kommenden Wochen wird der HR Sommerinterviews mit hessischen Spitzenpolitikern führen und diese immer am späten Montagabend ausstrahlen. Im vergangenen Jahr waren die Sendungen noch sonntags am frühen Morgen zu sehen.



28.06.2017 - 16:15 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2017 - 16:15 Uhr

Auch in diesem Jahr führt der HR traditionell seine Sommerinterviews mit den hessischen Spitzenpolitikern, deren Parteien im Landtag vertreten sind. Anders als zuletzt werden diese aber nicht Sonntagmorgens um 10:30 Uhr zu sehen sein, sondern immer am Montagabend ab 22:45 Uhr, also im Anschluss an die Spätausgabe der "Hessenschau kompakt". Das hat der Sender nun angekündigt, los geht’s bereits am 3. Juli mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, René Rock.

In der Wochen danach wird dann Janine Wissler (Linke) interviewt. Danach folgt eine kleine Pause, weiter geht's im August mit Tarek Al-Wazir von den Grünen (7. August), dem SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel (14. August) und CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier (21. August). Die Gespräche werden rund 15 Minuten dauern und von Ute Wellstein moderiert. Sie leitet seit Januar das Fernsehstudio in Wiesbaden. In der "Hessenschau" am Sonntag vor den Interviews sollen bereits die wichtigsten Aussagen gezeigt werden.

